Marina (Nina Soldano) lascia ‘Un posto al sole’: il motivo

Parte con un’importante novità la nuova stagione di ‘Un posto al sole’, soap opera ambientata a Napoli che accompagna i telespettatori da ormai moltissimi anni. Nella puntata del 7 gennaio, infatti, Marina, interpretata da Nina Soldano, lascerà Napoli a seguito del ricovero in ospedale del compagno Fabrizio.

L’arrivederci alla città potrebbe essere prolungato, tanto che la stessa Nina Soldano ha voluto spiegare l’allontanamento del suo personaggio dalla fiction: “L’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina, tornerà e quando io questo ancora non lo so, l’unica certezza è la sua partenza. Grazi per la stima, affetto e tanto amore, non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo”, ha scritto l’attrice sui social.

I telespettatori non hanno infatti preso bene l’uscita di scena di Marina, personaggio spietato ma allo stesso tempo amato dai suoi fan. Le parole di Nina Soldano fanno pensare ad una lunga pausa dalle scene. La produzione non ha rilasciato spiegazioni ufficiali in merito, solo una cosa è certa quindi: l’allontanamento di Marina non è stata una scelta dell’attrice che la interpreta.