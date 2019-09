Mario Cerciello Rega: spunta video dell’omicidio del carabiniere

A più di un mese dalla tragica notte in cui il carabiniere Mario Cerciello Rega è stato ucciso, salta fuori un nuovo video tra gli atti dell’inchiesta sull’omicidio. Il vicebrigadiere è stato assassinato in via Pietro Cossa, a Roma, con 11 coltellate lo scorso 26 luglio.

Aggiornamento ore 00.30

Mario Cerciello Rega: il carabiniere ucciso, il video che ritrae i due americani

In base a quanto è emerso a proposito del video riguardante la notte dell’omicidio di Mario Cerciello Rega, le immagini delle telecamere a circuito chiuso mostrerebbero Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale Hjort guardarsi attorno, in una zona contigua a via Federico Cesi, negli attimi precedenti alla colluttazione con Cerciello e il suo collega Andrea Varriale.

I due americani alloggiavano all’hotel Le Meridien, che si trova a poca distanza dalla zona in cui sono stati ripresi dalle telecamere. Elder Finnegan Lee è accusato di essere l’autore materiale dell’omicidio di Mario Cerciello Rega.

Aggiornamento ore 6.00

L’udienza davanti al tribunale del Riesame per Natale Hjort, considerando le nuove prove emerse, slitterà al 16 settembre. Elder Lee, invece, reo confesso, ha rinunciato tramite i suoi avvocati al ricorso al Tribunale della Libertà.

Intanto è stata resa pubblica anche la telefonata fra il collega di Cerciello, Varriale, e la Centrale operativa in quella drammatica notte.

Aggiornamento ore 9.00