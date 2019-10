Mario Tricca, chi è il concorrente alunno de Il Collegio 4: età, Instagram, vita privata

Manca davvero poco. Il Collegio 4 sta per iniziare. Infatti dal prossimo 22 ottobre andrà in onda su Rai Due torna il seguitissimo programma che racconta le vicende scolastiche dei giovanissimi ragazzi.

Non bisogna aspettare però ancora così tanto perchè già a partire da oggi arriva il tanto atteso spin off e cioè Il Collegio Off, alla cui guida c’è Niccolò Bettarini, figlio d’arte di Simona Ventura e Stefano Bettarini, e Valentina Varisco che raccontano la vita dei protagonisti della stagione precedente.

Ma chi saranno i protagonisti de Il Collegio 4? Ecco svelati tutti i nomi dei 20 ragazzi e dei professori della quarta edizione. Siete pronti a scoprire chi sono nel dettaglio? Noi possiamo iniziare a parlare di uno dei ragazzi che metteranno piede in aula. Si tratta di Marco Tricca, che promette di emozionare tantissimo con la sua partecipazione.

Ma chi è Marco Tricca, allievo e concorrente de Il Collegio 4? Per conoscere chi è Mario Tricca basta andare un pò a indagare sulla sua vita specialmente via social e web.

Mario Tricca, chi è l’alunno de Il Collegio 4: anni, profilo Instagram, biografia

Dunque, a partire dal prossimo 22 ottobre andrà in onda su Rai Due Il Collegio 4: l’atteso appuntamento con i ragazzi protagonisti della docu fiction ambientata in una scuola “d’altri tempi”, in questo caso nel 1982 vedrà, tra di loro la presenza di Mario Tricca.

Chi è Mario Tricca? E’ presto detto. Mario Tricca si è messo, tra i tanti, subito molto in mostra nel corso delle primissime selezioni del programma. Chi ha curato e indagato al riguardo del cast de Il Collegio 4, infatti, ha imparato a conoscere un ragazzo molto determinato.

Emerso come figura interessante in occasione dei casting per la trasmissione, pubblicati sui social de Il Collegio 4 anche giorno fa.

Il giovanissimo alunno è comunque originario di Roma. Per la precisione è di Castel Madama, in provincia di Roma ed ha 15 anni. Sembra essere un ragazzo solare, determinato e che abbia anche una certa predilezione per lo studio.

In particolare, la sua passione nota è l’ornitologia e per questo ama immergersi spesso nella natura, ma non solo. E’ noto che gli piaccia anche il canto classico e suonare la sua chitarra acustica. E’ anche molto attivo sui social.

Qui sotto una delle foto più belle del suo profilo Instagram raggiungibile a questo indirizzo: mario_tricca_

Naturalmente, il simpatico e poliedrico Mario Tricca non è l’unico concorrente del programma. Sono stati infatti resi noti tutti i protagonisti della sezione scolastica. Eccoli

ll Collegio 4, i nomi dei 20 ragazzi e dei professori.

Parte ll Collegio 4, e ora conosciamo tutti i nomi dei 20 ragazzi e i professori della quarta edizione. Sono stati infatti ufficializzati i nomi degli alunni che prenderanno parte alla quarta edizione de Il Collegio. Il tanto amato reality di Rai2 che è arrivato in pompa magna alla 4 edizione è in partenza dal 22 ottobre.

Si tratta di Mariana Aresta, 16 anni (Bitritto – BA), Asia Busciantella Ricci, 15 anni (Trevi – Pg) e Martina Brondin, 17 anni (Albignasego – PD). E poi, ancora, ecco che sono stati selezionati Francesco Cardamone, 14 anni (Roma), George Ciupilan, 16 anni (Stella – SV) e Vincenzo Crispino, 16 anni (Napoli).

A loro si affiancano Vilma Maria D’Addario, 15 anni (Potenza), Alex Djordjevic, 15 anni (Nerviano – MI) e Claudia Dorelfi, 14 anni (Roma). Sono stati scelti anche: Samuele Fazzi, 17 anni (Massa – MS) e Maggy Gioia, 14 anni (Milano), così come entrano nel cast e in aula Giulio Maggio, 15 anni (Montespertoli – FI), Benedettagea Matera, 14 anni (Napoli) e Gabriele Montuori, 14 anni (Marcianise – CE).

A completare la classe ci sono anche Gianni Nunzio Musella, 17 anni (Moncalieri – TO), Alysia Piccamiglio, 15 anni (Soldano – IM), Sara Piccione, 16 anni (Dolo –VE), Nicolò Robbiano, 15 anni (Quattordio – AL), Mario Tricca, 15 anni (Castel Madama – RM) e Roberta Maria Zacchero, 16 anni (Torino).

Il Collegio 4: Mario Tricca e gli altri vanno indietro nel tempo fino al 1982

Per la prima volta da tre edizioni a questa parte, gli studenti protagonisti de Il Collegio 4 si ritroveranno catapultati in un’epoca diversa.Non più gli anni ’60: la scuola Convitto di Celana di Caprino Bergamasco sarà trasformata in un istituto degli anni ’80, per la precisione nel 1982.

In quell’anno in cui l’Italia vinse i Mondiali di Calcio e si vivevano anni particolari dal punto di vista economico e politico, oltre che sociale: ecco perchè i ragazzi dovranno adattarsi alle regole dell’epoca e alle abitudini di quegli anni. Pertanto, ancora una volta, niente cellulari, nè profili social.

In più tutti gli alunni de Il Collegio 4, dovranno studiare anche tante nuove materie. Per esempio informativa, arrivata nelle scuole con l’introduzione dei primissimi computer.

Inoltre, conosceranno nuovi professori, e nel cast del Collegio 4 c’è anche unaun’altra importante novità. Come detto altrove, infatti, la voce narratrice fuori campo sarà di Simona Ventura. La conduttrice prenderà così il testimone del collega Giancarlo Magalli.