Marquez, nuova operazione al braccio destro: come sta

(Adnkronos) – Marc Marquez ha è stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico all’omero del braccio destro presso la Mayo Clinic di Rochester, nel Minnesota. L’equipe medica si è detta soddisfatta dell’operazione, un’osteotomia omerale, che è durata tre ore ed è stata eseguita dal Dr. Joaquin Sanchez Sotelo e dal suo team. L’intervento è stato considerato un successo senza complicazioni dal dottor Sanchez Sotelo quando Marc Marquez è entrato nella fase post-operatoria del suo trattamento presso la Mayo Clinic. Marquez rimarrà negli Stati Uniti per i prossimi giorni per garantire il suo immediato recupero post-operatorio prima di tornare in Spagna per continuare il suo piano di trattamento.

“Oggi abbiamo avuto l’opportunità di operare sull’omero di Marc Marquez. La procedura è stata completata in circa tre ore. Nonostante la complessità della procedura, il risultato finale è stato soddisfacente. L’intervento chirurgico è consistito nella rimozione delle due viti prossimali della piastra posteriore precedentemente posizionate dal Dr. Samuel Antuña nel dicembre del 2020, seguite da un’osteotomia omerale rotazionale”, ha spiegato il dr. Sanchez Sotelo Presidente della Divisione di Chirurgia della Spalla e del Gomito della Mayo Clinic. “Tale procedura comporta la creazione di un taglio trasversale dell’osso omerale per ruotare l’omero lungo il suo asse lungo. La quantità di rotazione eseguita oggi è stata di circa 30 gradi di rotazione esterna. L’omero è stato stabilizzato nella nuova posizione utilizzando una piastra anteriore con più viti. L’intervento chirurgico è stato completato senza problemi. Vorremmo augurare a Marquez un rapido recupero e un ritorno di successo alla sua carriera professionale”.