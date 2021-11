Marsiglia-Lazio, le probabili formazioni: Immobile in dubbio

A Marsiglia non ci saranno i tifosi laziali. La Francia ha imposto il divieto di trasferta, e di entrata, ai supporters biancocelesti. La squadra invece è arrivata in Francia ieri e si prepara ad una sfida decisiva per il passaggio del turno di Europa League. La squadra di Maurizio Sarri, infatti, deve vincere per continuare a sperare di passare il turno.

Dovrà provarci senza Ciro Immobile. L’attaccante è alle prese con un virus intestinale e un fastidio al ginocchio. Nonostante questo il numero 17 è partito insieme ai compagni, si accomoderà in panchina. Al suo posto è pronto Muriqi, all’ennesima prova dal suo arrivo a Roma. Il kosovaro guiderà l’attacco, finora non ha mai convinto, cerca la svolta.

Per il resto sarà la Lazio migliore. Strakosha tra i pali, linea difensiva a quattro con Hisaj, Lazzari, Luiz Felipe e Acerbi. A centrocampo probabile turno di riposo a Milinkovic-Savic, che dovrebbe essere sostituito da Basic, ieri al fianco di Sarri in conferenza stampa. Completano il terzetto Luis Alberto e Cataldi.

In avanti Sarri punta ancora sugli infaticabili Pedro e Felipe Anderson. Con l’infortunio di Zaccagni Sarri ha poche alternative, rappresentate dai giovanissimi Raul Moro e Luka Romero. Al centro spazio a Muriqi, a meno che l’allenatore non chieda a Immobile uno sforzo straordinario per provare A trascinare la Lazio al turno successivo.