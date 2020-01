Marta Fascina, chi è la nuova presunta fidanzata di Silvio Berlusconi: età, carriera, Instagram, vita privata

Quando si tratta di parlare di Silvio Berlusconi, si sa, gli argomenti sono così tanti e variegati da rischiare di finire in un calderone infinito di tematiche. Ma di recente, tra i tanti argomenti che hanno a che fare con il leader di Forza Italia e fondatore dell’impero Mediaset, ce ne è uno che riguarda molto da vicino la sua vita privata.

Ovvero? Che cosa sta succedendo? Cosa è accaduto nella vita privata e personale dell’ex Cavaliere e ex presidente del Milan? Ebbene, non si sta parlando né di alta finanza, né di calcio e (non direttamente) di politica: ma di vita sentimentale.

Infatti, stando ad alcuni rumors, pare che Silvio Berlusconi abbia una nuova fiamma, una nuova fidanzata. Una donna, anche piuttosto nota, che pare abbia preso il posto della Pascale. Ma è proprio così? E nel caso, di chi si tratta?

Chi è la misteriosa donna che avrebbe (il condizionale è d’obbligo) rubato il cuore di Silvio Berlusconi sloggiandone così la precedente inquilina, la Pascale appunto? Ebbene, secondo i rumors si trattarebbe di Marta Fascina.

Scoprire chi è Marta Fascina non è, del resto, una operazione complicata. La presunta nuova compagna di Silvio Berlusconi infatti è nota e apprezzata per il suo impegno professionale, e al di là delle conferme o delle smentite circa la possibile relazione con l’ex premier italiano, resta comunque una donna dal background piuttosto definito. Andiamo a conoscerla.

Marta Fascina, chi è la nuova presunta fidanzata di Silvio Berlusconi: anni, di dov’è e carriera politica

Dunque Silvio Berlusconi avrebbe lasciato la Pascale. La nuova fiamma sarebbe Marta Fascina. Ma chi è la Marta Fascina, nuova presunta compagna di Silvio Berlusconi?

Partiamo dai dati più semplici. Anche lei di origine napoletana proveniente di Portici, città a due passi dalla nota Pompei alle pendici del Vesuvio – ma nata a Melito di Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria – Marta Fascina è, secondo le indiscrezioni di gossip, la nuova fiamma del Cavalier.

La donna ha trenta anni: è nata il 9 gennaio del 1990 e alle elezioni politiche del 2018 era stata eletta presso la Camera dei Deputati nelle liste di Forza Italia in quota proporzionale nel Collegio Plurinominale Campania 1.

Marta Fascina era stata collocata, come emerso, in due collegi: a Napoli nord dietro Mara Carfagna e Antonio Pentangelo, e nel collegio Napoli Sud dopo Paolo Russo. Ma in precedenza, il suo curriculum aveva collezionato altre esperienze importanti.

Prima della politica è stata Press Officer and Public relation specialist presso l’AC Milan, il club tanto amato da Silvio Berlusconi. La donna, laureata in lettere e filosofia alla università La Sapienza di Roma in effetti si è specializzata nella professione di “public relation specialist”.

Il suo profilo Instagram, in queste ore, è a dir poco gettonato. Ma all’interno, a dire il vero, appaiono più che altro foto politiche di Silvio Berlusconi e, nel dettaglio, anche i momenti che ritraggono il leader di Forza Italia trionfante ai tempi della sua presidenza del Milan, squadra che, evidentemente, sta molto a cuore alla donna.

Il profilo della giovane politica è un lungo excursus delle sue esperienze istituzionali, e alcune foto, oltre che presso le aule parlamentari, la ritraggono in compagnia di alcuni dei principali esponenti politici a cui più è legata. Ad esempio la Cargagna.

Del resto, la Fascina è da tempo ormai tra i meandri forzisti. Già nel luglio 2018 alcuni organi di informazione la davano come particolarmente vicina all’entourage politico di Palazzo Grazioli e in particolare veniva definita come una assidua frequentatrice dei tavoli politici decisionali a cui prendevano parte Ghedini, Gianni Letta, Bernini e Gelmini, Gregorio Fontana e tanti altri stretti collaboratori dell’ex capo del governo, come Licia Ronzulli.

Marta Fascina, Berlusconi dice addio a Francesca Pascale

E con Francesca Pascale? Stando alle indiscrezioni Silvio Berlusconi e Francesca Pascale si sarebbero lasciati e l’ex Premier avrebbe trovato proprio in Marta Fascina la sua nuova dolce metà.

Alcuni rumors raccontano che Silvio Berlusconi avrebbe dato l’addio alla fidanzata Francesca Pascale, proprio perchè stregato dalla parlamentare Marta Fascina, deputato di Forza Italia e napoletana di Portici. Non ci sono al momento conferme: nè smentite ma le chiacchiere circa la rottura tra il Cavaliere e la fidanzata Francesca Pascale sono aumentate in questi ultimi tempi a vista d’occhio.

Marta Fascina, deputata di Forza Italia sarebbe stata vista più volte a Palazzo Grazioli, secondo i bene informati pare che tra lei e Berlusconi ci sia da tempo del tenero. Quanto a Francesca Pascale l’addio a Berlusconi suonerebbe quasi come un fulmine a ciel sereno se, come raccontò lei stessa di recente a i Vanity Fair. “mi sono innamorata di un uomo straordinario, domani chissà. La nostra storia è un miracolo”,

Classe 1985 Francesca Pascale è la compagna di Silvio Berlusconi dal 2012, anno in cui il tribunale ha scritto i titoli di coda al matrimonio tra l’ex Premier e Veronica Lario, sua seconda moglie dopo Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, è madre dei primi due figli dell’ex presidente.

Al momento anche Marta Fascina non rilascia commenti. Il deputato di Forza Italia, attualmente segretario della IV Difesa della Camera dei deputati e responsabile Sicurezza del Gruppo di Forza Italia non ha diffuso dichiarazioni circa il suo rapporto con Berlusconi.