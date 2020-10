Marte oggi grande e luminoso: come vederlo stasera e a che ora. Ecco dove guardare

Marte ha raggiunto l’ “opposizione” la scorsa notte, il che significa che è diventato abbastanza grande e luminoso da essere individuato ad occhio nudo. Se hai perso l’opportunità di osservare le stelle, non preoccuparti, potresti comunque essere in grado di vedere il Pianeta Rosso stasera, tempo permettendo.

Marte ha raggiunto l’opposizione il 13 ottobre, tuttavia dovrebbe essere visibile per alcuni giorni a venire. Questo evento di osservazione avviene circa ogni 2 anni e coinvolge Marte, la Terra e il Sole che si allineano insieme.

Dov’è Marte nel cielo e come posso vederlo stasera? Il pianeta rosso è grande il triplo questa settimana

La Nasa spiega: “Durante l’opposizione, Marte e il sole si trovano direttamente sui lati opposti della Terra. Dal nostro punto di vista sul nostro mondo in rotazione, Marte sorge a est proprio come il sole tramonta a ovest. Poi, dopo essere rimasto in cielo tutta la notte, Marte tramonta a ovest proprio mentre il sole sorge a est. Dal momento che Marte e il sole appaiono sui lati opposti del cielo, diciamo che Marte è in ‘opposizione'”.

Se vuoi vedere Marte, prova a guardare verso est / sud-est circa un’ora dopo il tramonto. Marte è un piccolo pianeta, con un diametro di sole 4.219 miglia rispetto alle 7.922 miglia della Terra. Eppure, apparirà tre volte più grande del solito, quindi se hai un binocolo o un telescopio potresti avere una visione ancora migliore.

La cosa migliore da fare è guardare da un’area con inquinamento luminoso limitato. Si può anche scaricare un’app per la scansione del cielo che può dirti esattamente cosa stai guardando semplicemente tenendo il telefono verso il cielo. A un occhio inesperto, Marte sembrerà una stella rossastra molto luminosa, vicina alla costellazione dei Pesci.