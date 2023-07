Martellate tra giovani ex: pomo della discordia un cane

Martellate tra fidanzatini per un cane conteso a Roma, zona San Basilio.

Il cagnolino dopo che i due si erano lasciati era rimasto con il ragazzo di 21 anni, ma la ex 15enne ha voluto riportarlo a casa. La ragazzina sarebbe riuscita con una scusa a prendere l’animale. Il tempo di capire e il giovane si è precipitato a casa della ex per recuperare l’animale.

Le grida fuori dal palazzo in piena notte hanno allarmato tutti e così il papà dell’adolescente ha deciso di scendere in strada per risolvere la questione.

La discussione sarebbe degenerata fino ad arrivare alle mani con il padre aggredito dal giovane, sul posto insieme ad un amico. L’uomo ha poi riferito di essere stato preso a calci e pugni e anche colpito con un martello.

Visto il papà in difficoltà la 15enne è scesa in soccorso ma sarebbe stata malmenata a sua volta.