Martina Beltrami, chi è la cantante di Amici: età e vita privata

Martina è una delle cantanti più talentuosi di Amici 19, e nonostante sia ancora giovanissima ha dimostrato di saperci stare tranquillamente al centro di uno studio così grande, che nel corso degli anni ha consacrato al mondo della grande musica artisti passati proprio per la scuola di Amici, da sempre fucina di talenti.

Martina è in ballottaggio per una maglia per il serale, l’appuntamento dove i concorrenti rimasti in gara si sfidano fino alla finale, dove vengono proclamati i vincitori, davanti ai quali si spalanca una strada fatta spesso di successi, tutti sudati con il lavoro e bagnati da un talento innato, come quelli di Martina Beltrami.

Chi è Martina Beltrami

Martina Beltrami è nata a Torino, a Rivoli per la precisione, nel 2000, ha quindi 19 anni. Da sempre appassionata alla musica, fin da piccola suona il flauto. Un amore condiviso con il fratello Nicolò, che l’ha convinta a presentarsi ai provini di Amici 19.

Scelta azzeccata, perché la giovane Martina, seppur con qualche difficoltà, ha saputo convincere professori e pubblico, che si sono accorti del suo talento accompagnato da una dose di timidezza che la rende unica. Ama gli animali e sogna di vivere di musica. Obiettivo possibile, in attesa del serale.