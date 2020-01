Martina Di Maria: chi è la ragazza immagine romana de La Pupa e il Secchione

Nel cast della nuova edizione de ‘La Pupa e il Secchione e viceversa‘ c’è anche la ragazza immagine di Roma Martina Di Maria. Ventiquattro anni, la bellissima Martina proverà a vincere il programma in coppia con Andrea Santagati, secchione 32 enne di Catania e campione di scacchi.

Martina Di Maria: chi è, età, foto, altezza, misure, Instagram della ragazza immagine romana

Martina di Maria è di Roma e ha 24 anni. Castana, alta 1 metro e 68 cm, ha sempre avuto il sogno di affermarsi come modella e ha lavorato spesso come ragazza immagine, con alcune esperienze anche nelle tv private romane nel ruolo di valletta, come nel programma Il tribunale delle Romane su Rete Oro.

Sul suo profilo Instagram non ci sono particolari dettagli sulla sia vita privata e professionale, visto che si autodefinisce “pupa”. C’è però il riferimento alla sua agenzia, Nonceproblema.

Martina Di Maria: bullizzata dalla maestra da piccola. ora odio la scuola

Durante la trasmissione di Italia 1 si è fatta notare per una certa dose di sensibilità, raccontando degli episodi spiacevoli del suo passato, come quando fu bullizzata da una maestra quando era piccola. Questa vicenda, secondo lei, ha causato nella sua personalità una certa avversione per la scuola e lo studio in generale.

“La maestra mi diceva che chi aveva il padre che non c’era più doveva stare negli ultimi banchi e mi scaraventava le cose a terra” ha raccontato Martina. “Io sono orfana di papà, l’ho perso quando avevo sei mesi. Ho cominciato ad odiare la scuola. Lo studio me lo hanno fatto odiare per tutto ciò.”