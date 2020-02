Martina Di Maria Instagram: il meme hot fa il giro dei social

La partecipazione di Martina Di Maria al programma La Pupa e il Secchione dovrebbe essere ormai un ricordo, dopo che la coppia era stata eliminata nella terza puntata. Eppure, il mito di questa Pupa e l’interesse che ha intorno non riesce a scemare, come è possibile notare curiosando sui suoi profili social, in particolare Instagram.

Martina Di Maria Instagram: il post sexy con Santagati che la prende in braccio

La bella Martina ha infatti di recente pubblicato un post su Instagram che a tutti gli effetti è un meme divertente e sexy. Nell’immagine, si vede il secchione piuttosto impacciato, mentre prende in braccio la sua Pupa per agevolarla delle operazioni di lavaggio dei vetri. Sulla foto, campeggia la scritta “Me prendi in braccio”.

Spopolano i commenti a questo post da parte di alcuni dei suoi circa 130mila fan, che le mostrano apprezzamenti e affetto, senza negare un certo rammarico per averla vista eliminare presto dal programma. Nella didascalia del post, Martina Di Maria ha scritto: “Hahaha che paura di cadere”, un classico esempio della sua simpatia unita all’indubitabile fascino e sensualità.