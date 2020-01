Martina di Maria Instagram: il video della prova sexy con Santagati

Fra le concorrenti più cliccate sul web del programma la Pupa e il Secchione e viceversa la romana Martina Di Maria, che nonostante non possa contare sulla notorietà pregressa di altre ragazze che partecipano alla trasmissione, sta recuperando rapidamente terreno.

Non è un mistero infatti che il suo profilo Instagram abbia ormai sforato ampiamente quota 50.000 follower, un risultato di tutto rispetto per chi prima di questa esperienza poteva contare soltanto su apparizioni in tv locali. Ma se si considerano i contenuti pubblicati sul suo profilo social, non è facile capire il perché.

Martina Di Maria Instagram: le prove con Santagati sono super sexy. Il video da La Pupa e il Secchione

Basti guardare l’ultimo video che Martina Di Maria ha condiviso su Instagram, uno spezzone preso direttamente dalla puntata de La Pupa e il Secchione. Nient’altro che la sfida di abilità in cui la ragazza si è resa protagonista con il suo partner Santagati.

Le varie prove vengono affrontate con grande impegno e agilità, ma complici le inquadrature e le scelte di regia, l’attenzione viene catturata da altri aspetti, peraltro comunque apprezzabili.