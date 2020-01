Martina Di Maria Instagram: la sexy televendita di materassi con Giorgio Mastrota (video)

Anche oggi la Pupa Martina Di Maria non ha fatto mancare il suo contributo video su Instagram per intrattenere i propri follower, direttamente preso dal programma La Pupa e il Secchione. Nel post pubblicato sul popolare social, compare uno spezzone in cui la bella Martina, in compagnia del suo secchione, deve occuparsi di shopping televisivo, promuovendo un’ipotetica offerta di materassi.

Come si evince dal video, non poteva mancare in una prova del genere il re delle televendite di materassi, Giorgio Mastrota, a cui non è piaciuta moltissimo la performance dei due. “I clienti vanno stimolati un po’ di più” ha detto il conduttore televisivo alla coppia, dopo aver visionato la loro esilarante esibizione.

“Sai che questa è la prova che mi ha messo più in difficoltà?” ha confessato Santagati alla sua Martina Di Maria. “Ora mi capisci?” ha risposto lei. Che forse, non ritiene di essere l’anello debole della coppia, chiedendo un parere al suo pubblico di Instagram nel post: “Vi è piaciuto il mio stacchetto sul letto?”. Difficile dire di no.