Martina Fusco: chi è la modella napoletana de La Pupa e il Secchione

Nella nuova stagione de ‘La Pupa e il Secchione e viceversa‘ non ha certo lasciato il pubblico indifferente Martina Fusco, 18 anni, modella napoletana e concorrente del programma.

Chi si è innamorato di lei, purtroppo, resterà deluso, perché la modella è la prima eliminata della trasmissione. Eppure siamo convinti che di strada ne farà. Martina Fusco, studentessa napoletana di 18 anni e “swimsuit model” (ovvero modella per costumi da bagno) ha partecipato a La Pupa e il Secchione in coppia con Giovanni Boni.

Martina Fusco: età, altezza, misure, Instagram della modella. Dalla sfilata di Ciao Darwin a La Pupa e il Secchione

In precedenza aveva rubato gli occhi già a Ciao Darwin, in una sfilata restata celebre per il commento: “meglio essere basse con un culo alto che alte con un culo basso“. La frase colorita, detta da Martina Fusco, rientrava perfettamente nel contesto: la modella infatti è bassina, e gareggiava nel programma nella squadra dei “bassi”.

In merito alla sua altezza, ufficialmente misura 1 metro e 58 centimetri: un aspetto che, a suo dire, non le ha mai precluso né gli apprezzamenti, né le occasioni lavorative come modella. Attualmente il suo manager è Daniele Orlanduccio, un imprenditore che gestisce anche un negozio di moda a Quarto, vicino Napoli.

“Il mio punto forte è il mio modo di fare” ha confessato a Eva 3000. “Ci sono tante ragazze bellissime, ma quello che colpisce è sicuramente la personalità. Io, dopo la prima apparizione a Ciao Darwin, sono stata richiamata per lavorare.”

“Mi è sempre piaciuto stare davanti all’obiettivo, non sono una persona particolarmente timida e andare in tv è sempre stato il mio sogno. Sono semplicemente stata me stessa e le persone che mi acclamavano mi hanno resa felice“.