Marylin Manson accusato di violenze sessuali, la casa discografica lo allontana

L’etichetta discografica Loma Vista ha messo alla porta Marilyn Manson. Il cantante è stato accusato dall’ex compagna Evan Rachel Wood, star di Westworld, di aver abusato di lei ripetutamente. L’attrice lo ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair e successivamente anche in un post su Instagram.

“Alla luce delle accuse della Wood e di altre donne smetteremo di promuovere il suo ultimo album e non avremo più rapporti con lui in futuro”, ha detto un portavoce dell’etichetta Loma Vista, che curato i suoi ultimi lavori, all’Hollywood Reporter.

“Ha cominciato ad adescarmi che ero ancora un’adolescente e per anni ha commesso orrendi abusi su di me”, ha rivelato Evan Rachel Wood, ora 33 anni. “Mi ha lavato il cervello, riducendomi in sottomissione. Ora ho finito di vivere nella paura di rappresaglie, calunnie o ricatti. Sono qui per mettere in piazza il pericolo che rappresenta e avvertire le molte industrie che lo hanno agevolato prima che possa rovinare altre vite”, ha denunciato l’attrice.

Marilyn Manson, pseudonimo di Brian Warner, si è poi difeso su Instagram: “Queste sono orribili distorsioni della realta‘, ha detto. Aggiungendo: “le relazioni sono interamente consensuali con partner che la pensavano allo stesso modo”. Le scuse non lo hanno salvato però dall’allontanamento dall’etichetta discografica e dai progetti cinematografici, tra cui la serie American Gods.