Mascherina, 7 italiani su 10 non smetteranno di indossarla anche se con l’estate sarà possibile farlo

Dunque, come testimonia il continuo abbassamento dell’Rt e, soprattutto, la ‘relativa’ calma tornata negli ospedali e nelle terapie intensive, a fronte di una vaccinazione che prosegue a ritmi altissimi, per l’estate la mascherina potrebbe divenire solo un ‘fastidioso’ ricordo. Del resto, Draghi in testa, passando per i tecnici del Cts, e virologi vari, quello di poter lasciare a casa il ‘dispositivo’ protettivo sembra essere divenuto il refrain di questi ultimi giorni.

Ma cosa ne pensano gli italiani? Una domanda alla quale Emg-Different/Adnkronos hanno cercato una risposta, intervistando un campione rappresentativo del Paese, attraverso un capillare sondaggio.

Mascherina, quanti italiani ‘sono pronti’ a disfarsene in coincidenza dell’estate

Dunque, a quanto sembra, in realtà gli italiani non avrebbero espresso l’urgenza’ di liberarsi della mascherina. Anzi, stando al sondaggio in questione, ben sette italiani su dieci hanno riposto che, per sicurezza, continueranno comunque a farne uso. La cosa che poi sorprende, è che a pensarla così sono prevalentemente gli under 35 (il 55%).

In poche parole solo un italiano su quattro, in quanto dichiaratosi ‘al sicuro’, ha affermato che smetterà di usare la mascherina appena possibile.

Mascherina: soltanto il 27% degli intervistati la toglierà, il 65% continuerà ad indossarla

A questo punto è stato domandato: visto che ‘si va verso un’estate senza mascherine, lei come si comporterà?‘

Nello specifico, il 65% del campione ha risposto che, per sicurezza, continuerà ad indossarla. Appena il 27% ha dichiarato che smetterà di usare la mascherina perché si sente sicuro mentre, l’8%, ha invece preferito non rispondere.

Mascherina, la useranno comunque in maggioranza donne (66%), tra i 35-54 anni (72%)

Entrando nel merito della tipologia del campione, tra quanti continueranno ad usare la mascherina, il 64% è composto dagli uomini, ed il 66% donne.

Se entriamo nelle fasce d’età: come dicevamo, il 55% di chi non vuole abbandonare la mascherina ha meno di 35 anni, il 72% ha un’età compresa fra i 35 e i 54, ed il 65% ha più di 55 anni.

Riguarda invece all’area geografica del campione intervistato, il 67% risiede al Centro e nelle Isole, il 65% al Sud, il 64% al Nordovest, ed il 63% al Nordest.

Max