Mascherina al chiuso 1 maggio, Sileri: “Stop obbligo sul lavoro”

(Adnkronos) – “Dal 1 maggio vi sarà la proroga dell’utilizzo della mascherina” al chiuso “per alcune attività, ma sul luogo di lavoro non disciplineremo l’uso della mascherina al chiuso, i singoli protocolli decideranno come muoversi. L’importante è che venga mantenuta in luoghi come Rsa, ospedali, spettacoli al chiuso o in aereo”. Lo dice il sottosegretario alla Salute ed esponente M5S Pierpaolo Sileri, ospite di ‘Un giorno da pecora’ a Rai Radio1.

Ora che cadrà l’obbligo, cosa consiglierebbe di fare ai datori di lavoro? “Io ad esempio negli uffici dove c’è contatto col pubblico la mascherina la terrei, anche se non c’è obbligo, in un periodo di transizione come questo. Diciamo che personalmente – aggiunge – al chiuso e in presenza di molti altri, la terrei”. “Credo che da giugno sarà abbastanza inevitabile che la mascherina venga eliminata. Credo che quel mese sarà abbandonata quasi un po’ ovunque”.