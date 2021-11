Mascherina all’aperto, obbligo a Firenze dal 4 dicembre

L’obbligo dell’uso delle mascherine anche all’aperto è “confermato per il primo week end di dicembre” a Firenze. Così il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a margine della Festa dell’Ottimismo, organizzata dal quotidiano “Il Foglio”.

“Definiremo mercoledì prossimo i dettagli, i contenuti, con il prefetto, il questore, il mio ufficio di gabinetto, per decidere bene quali saranno gli spazi, i tempi, in modo da prevedere questo obbligo in alcune precise giornate, durante le quali ci sarà più affluenza – ha spiegato Nardella -. Un obbligo generalizzato, a mio avviso, non serve, anche perché poi è difficile farlo rispettare. Dobbiamo essere realistici e quindi circoscrivere, nei tempi e negli spazi, questa regola”.

“Siamo al lavoro per definire delle regole per la città di Firenze, siamo stati tra i primi a porre questo tema, che non va visto come un’ulteriore limitazione, al contrario: abbiamo chiamato il nostro piano ‘Acquisti Sicuri’, per consentire alle persone di muoversi nei giorni dello shopping natalizio con tranquillità, in sicurezza, senza preoccupazioni, che va anche a vantaggio dei commercianti e della vita economica della città. Bisogna convivere con questo virus per molto tempo – ha concluso Nardella – e lo potremo fare con le misure di cautela e con le vaccinazioni”.