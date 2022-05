Mascherina in aereo, Gismondo: “La consiglierei ai fragili e a chi ha sintomi”

(Adnkronos) – “La mascherina in aereo la ritengo consigliabile alle persone fragili e ovviamente può essere precauzionale usarla per chi è malato, in caso di sintomi” da infezione “come tosse e starnuti”. Per il resto, e in generale “oggi” in questa fase della pandemia di Covid, “le mascherine non hanno alcun senso” secondo Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano. “Io l’ho già tolta ovunque – spiega all’Adnkronos Salute – tranne che in ospedale e ovunque sia richiesta per ordine ministeriale”.

Quanto a “tutte le altre misure elencate” dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo (Ecdc) nel nuovo protocollo congiunto per viaggi sicuri, “più che una base scientifica – commenta l’esperta – credo rispondano a un’esigenza di immagine e di massima cautela”.