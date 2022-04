Mascherine al chiuso, Sileri: “Auspico stop a maggio, ma ora meglio Ffp2”

(Adnkronos) – “E’ auspicabile che dal primo maggio non ci sia più la mascherina al chiuso, perché questo vorrebbe dire che la curva dei contagi è calata. Nel frattempo, però, in considerazione del fatto che la circolazione virale è sostenuta in questo momento da Omicron 2 molto diffusiva, il suggerimento è di utilizzare le Ffp2, anche laddove non sono obbligatorie”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute.

“Se potremo togliere la mascherina al chiuso – aggiunge – ce lo diranno i dati tra qualche settimana. E’ ancora presto, però per poterne parlare. Non avrebbe senso ipotizzare eventuali modulazioni dell’uso della mascherina senza sapere in che quadro epidemiologico ci troveremo a fine aprile”.