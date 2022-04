Mascherine al lavoro non obbligatorie ma raccomandate, in arrivo la circolare

A partire dal primo maggio le mascherine al lavoro non saranno più obbligatorie ma raccomandate. Il ministro Brunetta emanerà una circolare per regolamentare l’utilizzo delle mascherine nella pubblica amministrazione. Ieri il ministro Speranza ha firmato un provvedimento che proroga fino al prossimo 15 giugno l’utilizzo delle mascherine in determinati luoghi.

Sarà ancora necessaria la protezione di naso e bocca per viaggiare, a scuola, per andare al cinema, al teatro o al museo e negli stadi e nei palazzetti al chiuso. Via libera invece per tutti gli altri luoghi. Discorso a parte per il lavoro: le regole per il privato verranno dai protococcali tra aziende e sindacati, per il pubblico il ministro Brunetta ha già deciso.

Via l’obbligo, rimane la raccomandazione. E’ consigliato l’utilizzo della mascherina a quei lavoratori della pubblica amministrazione che si trovano a contatto con il pubblico, che svolgano la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, negli ascensori, durante le riunioni in mensa e negli spazi comuni.