Mascherine all’aperto, De Luca: “Dibattito idiota, sembra sbarco in Normandia”

Mascherine all’aperto in zona bianca, per il governatore della Campania Vincenzo De Luca “la riapertura della nostra società non è impedita dall’uso responsabile” del dispositivo. “Ho assistito in queste ore – ha tuonato questa mattina nel corso della presentazione della terza edizione di “Napoli città libro” – a un dibattito demenziale, è sembrato che abbandonare la mascherina fosse come completare lo sbarco in Normandia o conquistare la costituzione democratica. Un dibattito totalmente idiota. La mascherina serve a proteggere innanzitutto se stessi e le proprie famiglie”.

De Luca ha ricordato che “qualcuno ha detto addirittura che senza la mascherina verranno turisti in allegria. A me pare il contrario: i turisti vengono quando sono sicuri che c’è una società responsabile, non scapigliata e perduta nella movida irresponsabile che ci porterebbe, e ci porterà se sarà irresponsabile, a un nuovo calvario nel mese di ottobre”.