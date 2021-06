Mascherine all’aperto, Sileri: “Via da primi luglio, non andrei oltre”

Lo stop all’obbligo delle mascherine all’aperto “si potrà fare quando avremo il 50% di popolazione vaccinata, quindi immagino i primi di luglio”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ai microfoni di Radio anch’io su Rai Radio 1.”Lasciamolo decidere al Comitato tecnico scientifico – ha affermato Sileri – ma io personalmente non andrei oltre i primi di luglio. E non è una data ma è” un calcolo in base a “quanta popolazione abbiamo raggiunto con la vaccinazione. Già un mese e mezzo fa – ha ricordato il sottosegretario – dissi che raggiunto il 50% della popolazione con la prima dose di vaccino, almeno a tre settimane da quella soglia potremmo togliere la mascherina all’aperto purché non ci siano assembramenti”.

Per quanto riguarda il flop del vaccino tedesco CureVac, “complica i piani di tutti quelli che contavano su quei milioni di dosi, però noi avevamo fatto il programma con i vaccini che avevamo a disposizione, perché il CureVac non era ancora approvato”.

“Per il momento, con le dosi che abbiamo – ha sottolineato il sottosegretario – dovremmo proseguire con la vaccinazione e mantenere i tempi di una protezione di comunità per la fine dell’estate, massimo i primi giorni di autunno”.