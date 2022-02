Mascherine all’aperto via dall’11 febbraio. Ma non in Campania

Stop alle mascherine all’aperto da venerdì 11 febbraio. Da venerdì, infatti, cade l’obbligo prorogato a fine gennaio per altri 10 giorni. In Tutta Italia, all’aperto, non sarà più obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree come misura di contrasto al Covid. L’obbligo rimane invece al chiuso e dove vi siano assembramenti.

Lo ha deciso l’ultimo Consiglio dei ministri e confermato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto nella trasmissione’Tagadà’ su La7: “Sono certo che dall’11 di febbraio in Italia cadrà l’obbligo di mascherina all’aperto non solo per le zone bianche, ma per l’intero Paese e questo potrà essere un primo segnale di ripartenza, di fiducia e di speranza”.

Una decisione che trova d’accordo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Che, all’Adnkronos, ha detto: “Lo stop alle mascherine all’aperto è un ottimo segnale. La situazione è migliorata e possiamo dirlo: le mascherine all’aperto sono servite poco e in generale servono a poco. E’ una misura altamente cosmetica, infatti il provvedimento è stato preso quando è arrivata Omicron ed è stato di facciata e non di rilevanza. E’ un primo passo sulla strada per levare la mascherina al chiuso”.

L’obbligo di mascherina all’aperto rimarrà per qualche altra settimana in Campania, come ha annunciato il governatore della Regione De Luca: “Le mascherine? In Campania saremo come al solito più prudenti che nel resto d’Italia e credo sia ragionevole avere qualche settimana in più di obbligo della mascherina. A volte ho la sensazione che a Roma pensano di cancellare il Covid rompendo il termometro. Non è così, bisogna essere estremamente prudenti. E’ chiaro che ci avviamo verso l’esaurimento della quinta fase di contagio, la situazione sta migliorando nettamente, ma credo che sarebbe irresponsabile togliere l’obbligo di mascherina nel momento in cui andiamo verso il Carnevale, San Valentino, feste e festini”.