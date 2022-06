Mascherine domani decade l’obbligo ma non per i trasporti e gli ospedali.  Bassetti: “Basta con obblighi e multe “

Mascherine domani decade l’obbligo ma non per i trasporti e gli ospedali....

Eccolo finalmente, riguardo alle mascherine, il tanto atteso ‘D-day’ che di fatto decreta lo stop all’obbligo del dispositivo nei cinema, nei teatri e negli eventi sportivi al chiuso.

Costa: “Si prevedere un prolungamento dell’uso della mascherina fino a fine settembre nelle Rsa e negli ospedali”

Ma in realtà – premesso che chi vuole può tranquillamente continuare a farne uso – non è proprio finita del tutto perché, come ha confermato oggi il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, fino a settembre il governo ha decretato una proroga dell’obbligo sia per i trasporti che per gli ospedali. “L’ipotesi che sta prendendo corpo sui trasporti – ha infatti affermato stamane Costa intervenendo ai microfoni di Radio Capital – è quella di prevedere un prolungamento dell’uso della mascherina fino a fine settembre. Sono luoghi affollati e avere prudenza può essere positivo, così come in ospedali e Rsa. Probabilmente per questi settori si va verso la proroga della mascherina fino a settembre“.

Costa: “Nei cinema, nei teatri ed eventi sportivi al chiuso non ci sarà la proroga dell’obbligo della mascherina”

Tuttavia ha poi ‘rassicurato’ il sottosegretario, ribadendo che, appunto da domani (15 giugno), “nei cinema, nei teatri ed eventi sportivi al chiuso non ci sarà la proroga dell’obbligo della mascherina”.

Per Bassetti “La mascherina è corretto tenerla nelle Rsa e negli ospedali, ma sui trasporti soltanto come raccomandazione”

Un ‘liberi tutti’ quello di domani sulle mascherine, che il direttore di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova commenta spiegando: “Mi pare corretto mantenere l’obbligo della mascherina per quanto riguarda le Rsa e gli ospedali per una protezione soprattutto di chi è ricoverato in queste strutture e si potrebbe pensare anche di passare alla mascherina chirurgica rispetto alle Ffp2”.

Bassetti: “non esiste che io prendo una multa sull’autubus o sull’aereo se dopo il 15 giugno salgo senza dispositivo”

Diversamente, ha poi aggiunto Bassetti riferendosi ai mezzi pubblici, “Sui trasporti pubblici si può finire con la Ffp2 e se proprio si vuole si può mantenere la protezione con la mascherina chirurgica ma deve essere solo come raccomandazione, non esiste che io prendo una multa sull’autubus o sull’aereo se dopo il 15 giugno salgo senza dispositivo“.

Max