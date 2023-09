Massacro del Circeo, a 48 anni di distanza, arriva nelle scuole ‘Si chiamava Donatella come me’

“Costruire un dialogo tra passato e presente, affinché non rimanga il silenzio, ma si dia spazio ad una voce comune per la memoria e per il futuro. Lo faremo giovedì prossimo in Campidoglio proponendo, alle ragazze e ai ragazzi delle scuole superiori presenti, estratti dello spettacolo “Si chiamava Donatella come me” di Donatella Mei. Per ricordare quel tragico giorno di 48 anni fa, come Commissione capitolina Pari Opportunità abbiamo scelto questo efficace strumento artistico che ripercorre il prima e il dopo della notte del Circeo. Potrà aiutare a comprendere quali siano le radici profonde della violenza sulle donne e quali sia il modo giusto per combatterla e prevenirla – consenso, affettività e relazioni tra pari – attraverso un’assunzione di responsabilità condivisa”.

Lo dichiarano la presidente Michela Cicculli e la vicepresidente Claudia Pappatà della Commissione capitolina Pari Opportunità

Giovedì 28 settembre settembre ore 10.00 – Campidoglio, Sala Laudato si’

“1975-2023, 48 anni dalla notte del Circeo. Consenso, affettività e relazioni tra pari” con estratti dello spettacolo “Si chiamava Donatella come me” con la presenza dell’autrice Donatella Mei

