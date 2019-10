Questa sera sarà tra i quattro finalisti di Amici Celebrities che andrà in onda in prima serata su Canale Cinque. Stiamo parando di Massimiliano Varrese artista eclettico, poliedrico, volto emblematico e molto amato dalle fan.

Contenderà lo scettro di campione a Ciro Ferrara e a Pamela Camassa e a Filippo Bisciglia. Chi vincerà stasera? E come fare per votare il proprio preferito? Ma soprattutto chi è Massimiliano Varrese?

Massimiliano Varrese chi è, carriera, vita privata, gossip e relazioni del finalista di Amici Celebrities

Scopriamo tutto su questo attore, cantante, ballerino e scrittore italiano. Ora divenuto noto come uno dei concorrenti di Amici Celebrities, in realtà Massimiliano Varrese ha molto da raccontare di sé. Lo vedremo in onda questa sera mercoledì 23 ottobre per la sfida finale di Amici Celebrieties in onda su Canale 5. Il format è condotto da Michelle Hunziker. Come detto contenderà la vittoria a Filippo Bisciglia, Ciro Ferrara e Pamela Camassa.

Massimiliano Varrese nasce a Roma nel 1976 e fin da ragazzino inizia a studiare a Roma allo I.A.L.S. e a comporre brani musicali. Inizia a muovere i suoi primi passi in televisione nel 1997. Viene scelto per lo spot pubblicitario di una nota marca di gelati.

L’anno successivo sarà Raffaella Carrà a sceglierlo come cantante–ballerino per il programma Caramba! Che fortuna. Nel 1999 fa il suo esordio in teatro con il musical Sono tutti più bravi di me. Partecipa anche alla miniserie televisiva Operazione Odissea. Nel 2000 lo troviamo nel corpo di ballo scelto dal coreografo Luca Tommassini per il programma Stasera pago io, condotto da Fiorello.

Nel 2001 andrà in giro per l’Europa nel tour di Paola & Chiara e l’anno dopo è tra i ballerini del tour di Geri Halliwell. Con lei ha già girato il videoclip musicale della canzone It’s Raining Men.

Continua a partecipare a fiction televisive e poi nel 2005 viene presentato alla 62ª mostra cinematografica di Venezia il suo primo film da protagonista, Fuoco su di me. La pellicola vincerà il Premio della Cultura e del Dialogo istituito dalla Regione Veneto.

Nel 2006 entra a far pare del cast della serie Carabinieri in onda su Canale 5. Riconfermato per la successiva stagione si alternerà tra le riprese con quelle in Giordania sul set de La Sacra Famiglia. Poi prende parte a diversi musical, per lo spettacolo musicale 3MSC. Emozioni e sogno. Tre metri sopra il cielo, riceverà un’importante riconoscimento. Qui interpreta il protagonista e gli verrà assegnato il Premio Vittorio Gassman come miglior giovane talento teatrale del 2007.

Massimiliano Varrese è sposato con Valentina Melis e nel 2017 hanno avuto una bimba, Mia.