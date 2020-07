Massimo Boldi e Irene Fornaciari si sono lasciati: l’attore spiega il motivo

Da oltre un anno sono una delle coppie più discusse dello star system italiano, Massimo Boldi e Irene Fornaciari hanno riempito copertine di riviste patinate e occupato poltrone in programmi di successo. Un amore vero, sincero, andato avanti per oltre un anno prima di naufragare in modo conciliante nell’ultimo periodo.

Massimo Boldi e Irene Fornaciari si sono lasciati, non fanno più coppia. A confermarlo è stato lo stesso attore nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, in cui ha spiegato i motivi della rottura. La coppia ha fatto scalpore in questi mesi soprattutto per la grande differenza d’età, 34 anni. Molto più giovane ei, ma non è questo il motivo della rottura.

Boldi e Fornaciari, il perché dell’addio

La decisione finale sulla fine della storia tra Massimo Boldi e Irene Fornaciari l’ha presa l’attore. Il motivo? Il pensiero costante della moglie Marisa, che fa spesso capolino tra i suoi pensieri, impedendogli di vivere serenamente un’altra storia da amore. Quella con Irene era sincera, tanto che tra i due c’era anche il progetto del matrimonio.

I due si erano conosciuti per caso su un treno, qualche messaggio dopo si erano trovati fianco a fianco, scoprendosi innamorati. Ma l’amore più profondo, quello per la storia moglie scomparsa, non ha lasciato Massimo Boldi, al momento non sereno per impegnarsi seriamente in una nuova storia d’amore culminata in un matrimonio.