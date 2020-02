Massimo Ciavarro: chi è, età, carriera, gossip dell’attore ex di Eleonora Giorgi e padre di Paolo Ciavarro

E’ stato a lungo considerato uno degli attori più belli e fascinosi del panorama italiano. Ha recitato in diversi film, ha fatto in qualche modo scuola e la sua storia d’amore con Eleonora Giorgi, da cui ha anche avuto un figlio, ha rubato la scena di curiosi e esperti di gossip.

Lui è Massimo Ciavarro attore amatissimo, famosissimo, e davvero molto apprezzato dall’universo femminile. Dotato di charme e di una avvenenza che in tante ancora oggi gli riconoscono, Massimo Ciavarro oggi è un attore di profilo che non disdegna anche gli appuntamenti glamour della tv più popolare come per esempio la partecipazione al Grande fratello vip con la storica compagna Eleonora Giorgi per far visita al figlio Paolo.

Ma chi è Massimo Ciavarro? Cosa sappiamo di lui, della sua età, della sua storia e carriera e dei suoi amori?

Massimo Ciavarro: chi è, anni, film, flirt, ex di Eleonora Giorgi e padre di Paolo Ciavarro

Massimo Ciavarro, nato a Roma il 7 novembre 1957: viene considerato come uno degli attori del panorama italiano più apprezzati.

Si è fatto notare negli anni ’70 grazie a diversi foto romanzi per il settimanale Grand Hotel. Questo, poi, gli permise di partecipare a film come Taxi Driver, Sorbole… che romagnola, Sapore di mare 2, Chewingum, Grandi magazzini e Celluloide. Insomma, pezzi della storia di genere di quegli anni.

In queste commedie interpretava quasi sempre la parte del ragazzo latin lover, cosa che gli ha accentuato la popolarità di bell’uomo che lo ha sempre accompagnato.

Per un periodo, poi, ha abbandonato le scene, per fare tutt’altro: Ha aperto un’azienda agricola, si è dedicato ale costruzioni e, poi, dal 2003 è tornato a fare l’attore ed anche il produttore cinematografico.

Tra le pellicole: Uomini & donne amori & bugie del 2003 e Agente matrimoniale del 2007. Tra gli ultimi lavori,Sei forte maestro, Commesse 2 e Questa è la mia terra (2006). Oggi vive vicino a Roma, è docente di un corso di Produzione Cinematografica all’Università Luiss di Roma.

Nel settembre 2008 ha poi preso parte all’isola dei famosi condotta da Simona Ventura. Ma a causa di forti dolori addominali ha dovuto subire un’operazione. Nel 2013 ha partecipato come concorrente alla seconda edizione del reality Pechino Express con il figlio Paolo.

Massimo Ciavarro è stato sposato con Eleonora Giorgi, attrice e doppiatrice italiana. I due hanno divorziato dopo 12 anni di matrimonio da cui è nato il figlio, Paolo, nel 1991.

In seguito, Massimo Ciavarro ha detto di aver riscoperto l’amore. La sua compagna è Francesca, che però non fa trapelare moltissimo su di sè. Massimo Ciavarro ha ‘riunito’ la famiglia, con la Giorgi e il figlio Paolo, dentro la casa del Grande Fratello Vip.