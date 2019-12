Mastella in ospedale: accertamenti per un’asma bronchiale

Da alcuni giorni lamentava leggeri problemi respiratori così, stamane, l’attuale sindaco di Benevento, Clemente Mastella ha deciso di recarsi al presidio del Rummo per una visita di controllo. Riscontrata al primo cittadino beneventano un’asma bronchiale, precauzionalmente i medici hanno consigliato il ricovero in ospedale per gli accertamenti di routine, così da poter poi passare in serenità il Natale in casa.

Max