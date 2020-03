Masterchef: Antonio Lorenzon vince e chiede la mano al compagno (VIDEO)

Emozioni sulle emozioni a Masterchef, laddove Antonio Lorenzon ha vinto e ha scelto questo storico e indimenticabile momento per chiedere la mano del compagno.

Il vincitore dell’ultima edizione di Masterchef è Antonio Lorenzon e al culmine della gioia, per festeggiare, il concorrente ha deciso di chiedere la mano al compagno. Ecco come è andata.

Masterchef: Antonio Lorenzon vince e chiede la mano del compagno

La nona edizione di Masterchef ha mostrato ufficialmente la vittoria di Antonio Lorenzon. Il concorrente nella fase finale ha deciso di puntare sul classico e tradizionale di un piatto denominato “Vecchi ricordi”. L’antipasto in sfondo di baccalà e crudi di pesce, è stato poi accompagnato da un risotto detto “Dal Grappa al Brenta” e poi da un secondo piatto di pesce definito “L’alba di settembre“.

Il suo menù si è chiuso con una meringa alle nocciole e gelato al pepe del Sichuan, salsa di lampone e mousse al cioccolato.

Un vero clou che ha colpito tutti i giudici. Dopo aver annunciato la vittoria, Giorgio Locatelli gli ha chiarito: “Hai affrontato Masterchef con una filosofia semplice ma con la consapevolezza delle tue forze. Devi dire grazie solo alla tua bravura e alla tua grande umiltà, una dote che tutti dovrebbero invidiarti”.

Dopo la vittoria, come detto l’exploit sentimentale. Infatti Antonio si è messo in ginocchio in mezzo ad una pioggia di coriandoli ed ha detto: “Vi ringrazio tutti, questo è un giorno molto particolare per me perché è una gioia che ho ricevuto ed è altrettanta gloria per una persona che ha creduto in me e voglio che anche per lui sia un momento speciale… mi vuoi sposare?“. Ecco il video.

Daniel si è messo le mani davanti al volto per contenere l’emozione e risponde: “Ma sei fuori? Certo che ti sposo”. Si conclude così con preannunciati fiori di arancio l’edizione di Masterchef, con tutti i presenti a festeggiare i due futuri sposi.