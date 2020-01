Questa sera in TV tra i tanti programmi pronti ad intrattenerci, ci sarà anche i seguitissimo Masterchef Italia 9: l’ennesimo appuntamento con cuochi, giudici, prove e sogni di gloria a suon di piatti super invitanti. Che cosa bolle in pentola, letteralmente parlando in questo caso, per la puntata di oggi 30 gennaio?

Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi di Masterchef 2019 Italia che come sempre terrà alto e vivo l’interesse di tanti fan e di appassionati di arte culinaria.

Masterchef Italia 9: giudici e anticipazioni di oggi 30 gennaio. Ecco cosa succede

Masterchef Italia ritorna stasera alimentando la sfida tra gli aspiranti chef a suon di di ricette. Si tratta del settimo appuntamento con Masterchef Italia 9 e la domanda è: chi verrà eliminato oggi 30 gennai?

Come hanno visto i fan dello show, l’ultima volta le eliminazioni di Gianna e Fabio sono state una sorta di doccia fredda per molti, così come è stato sorprendente per certi versi quanto è venuto fuori nel modo di agire Maria Teresa, che ha mostrato grinta inespressa e sconosciuta, prima,

Oggi il cooking show in onda a partire dalle ore 21.15 su Sky Uno con la 7° puntata prevede altre scintille: Masterchef Italia 9 vedrà nuove sfide agguerrite e anche prove di coesione all’interno dei gruppi da una parte, e gare in solitaria dall’altra.

Ecco Le tre prove e il Pressure Test. Nella Mystery Box la prova si baserà sulla sfida in sinergia, in cui ad aver la meglio è l’opera con maggior creatività. Nella Invention Test i giudici di Masterchef 9 e cioè Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri spingeranno i concorrenti a sfidarsi in una gara di cucina a 4 mani.

E poi c’è la prova in esterna: i due gruppi dovranno accontentare 50 elementi dell’orchestra La Toscanini presso il Teatro Regio di Parma, nominata Capitale Italiana della Cultura 2020 e Città Creativa Unesco per la Gastronomia.