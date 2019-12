Masterchef nuova edizione, perché Bastianich ha lasciato il programma: il motivo

La nuova edizione di Masterchef è alle porte, prenderà il via da domani giovedì 19 dicembre e poi dal 27 dello stesso mese partirà la striscia quotidiana. Tante novità in vista per il nuovo Masterchef: più cucina e meno spettacolo, è questo uno degli aspetti che caratterizzerà la nuova edizione, che vede al timone solamente tre giudici.

Già, è proprio questa la novità più tangibile rispetto al passato: i giudici saranno infatti Antonino Canavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Mancherà all’appello Joe Bastianich, storico giudice intransigente e dissacrante che ha fatto la storia del programma. Un addio voluto dallo stesso ristoratore e commentato così dai nuovi giudici: “Questo permette una maggiore velocità – spiega Locatelli – e anche la possibilità, da parte nostra, di poter interagire di più con i concorrenti, concentrandoci sui piatti”.

Perché Bastianich non è più a Masterchef

La decisione di Joe Bastianich di lasciare Masterchef dopo otto stagioni è arrivata lo scorso maggio ed è stata annunciata dallo stesso giudice attraverso un messaggio affidato ad una storia Instagram: “Questo è un anno di grandi cambiamenti”, aveva affermato Bastianich, che da tempo culla il sogno di poter promuovere la sua musica su scala mondiale.

“Otto anni fa sono arrivato alla mia prima edizione oltre Oceano, senza sapere quanto questo programma avrebbe cambiato la mia vita – ha spiegato Bastianich – E’ stata una grande occasione, in cui ho lavorato e incontrato persone stupende, trovato colleghi di lavoro che stimo e che posso considerare amici e che negli anni mi ha portato ad evolvere con il programma mostrando di più chi sono e mia storia”.

Sul motivo che lo ha spinto a lasciare: “Non è stata una decisione facile ma sento che è arrivato il momento per dedicarmi a nuove avventure, soprattutto alla musica, una mia passione da sempre. Sono entusiasta dei nuovi progetti che stanno prendendo vita giorno dopo giorno in campo musicale tra cui il mio primo CD in uscita, un tour musicale e alcuni programmi televisivi”, ha concluso Bastianich.