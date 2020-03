Masturbarsi favorisce il sistema immunitario: lo dicono gli esperti

Se ti è stato ordinato di rimanere in casa e di auto-isolarti in mezzo allo scoppio dell’epidemia da coronavirus, potresti annoiarti e sentirti solo, senza la possibilità di socializzare.

Dopo aver visto diverse serie tv su Netflix, aver fatto scorta al supermercato e portato il cane a passeggio non resta molto altro da fare, se non una pratica “solitaria” che, a quanto pare, fa anche bene alla salute.

Stiamo parlando della masturbazione, che oltre ad alleviare la noia, secondo i medici è anche una eccellente risposta per rafforzare il sistema immunitario.

Coronavirus: combatti la noia con la masturbazione. Per i medici aiuta il sistema immunitario

A dirlo non è un buontempone qualsiasi, bensì la dottoressa Jennifer Landam, specialista in terapia ormonale. Il medico suggerisce che la masturbazione potrebbe essere esattamente ciò di cui hai bisogno per rafforzare le forze di difesa naturali del tuo corpo.

L’auto-piacere è noto per rafforzare il sistema immunitario e aumentare il numero dei globuli bianchi, che a loro volta aiutano a combattere le infezioni nel corpo.

Ora, questa potrebbe non essere la prima volta che senti che il tempo passato in solitaria possa aiutare in qualcosa in più che alleviare lo stress dopo una dura giornata di lavoro. Le opinioni del dottor Landom si riflettono anche in un piccolo studio condotto dal Dipartimento di Psicologia medica presso la Clinica universitaria di Essen in Germania, che ha esaminato attentamente gli effetti nell’orgasmo attraverso la masturbazione sul conteggio dei globuli bianchi.

I risultati sono stati chiari ed è stato confermato che l’eccitazione e l’orgasmo aumentano il numero di globuli bianchi e rafforzano il sistema immunitario. Oltre a ciò, tuttavia, gli orgasmi in generale aiutano anche a rilassarti e a dormire meglio, e più sonno significa più tempo per il tuo corpo per riparare e recuperare.

Inoltre, l’eccitazione sessuale fa aumentare la frequenza cardiaca e il numero di battiti al minuto raggiunge il suo picco durante l’orgasmo.