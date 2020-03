Matera, bimbo di 3 anni trovato morto nel fiume: cosa è successo

A Matera si è consumata una terribile sciagura: un bambino di 3 anni è stato trovato morto nel fiume. Secondo le prime ricostruzioni della mesta vicenda, pare che il bimbo si fosse allontanato mentre giocava fuori casa. Una ulteriore pagina di dolore in questi giorni drammatici di crisi e pandemia.

Matera, bimbo di 3 anni trovato morto nel fiume: si era allontanato mentre giocava fuori casa

Si chiama Diego il piccolo bambino che era sparito da venerdì 27 marzo, mentre giocava all’esterno dalla sua casa in una contrada di Bernalda al confine tra Puglia e Basilicata. E’ stato il cane di famiglia a indirizzare le ricerche verso un tratto molto intricato del Bradano.

Il bambino, purtroppo, è stato trovato morto, nel fiume Bradano. Del piccolo Diego, bimbo di 3 anni, non si avevano notizie da ore: in contrada Marinelle a Metaponto (Matera), si erano perse le sue tracce.

Alle ricerche hanno preso parte forze dell’ordine, volontari e numerosi cittadini che hanno utilizzato anche droni nel tentativo di rintracciare il piccolo.

Nella mattinata di venerdì il bambino pare si fosse allontanato in un attimo di distrazione dei genitori, che sono imprenditori agricoli. Era stato il cagnolino di famiglia a indirizzare le ricerche verso la zona impervia del fiume Bradano dove poi quest’oggi i cani dei carabinieri cinofili di Firenze hanno ritrovato il cadavere del bambino.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, Diego stava giocando fuori quando si è allontanato dall’abitazione di famiglia e nei primi momenti i genitori avevano pensato che si spostato solo di poco, insieme al cagnolino. Pochi minuti e hanno lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. Poi ha iniziato a piovere e la temperatura si è abbassata: i sommozzatori del Vigili del fuoco hanno ispezionato il fiume Bradano, ma senza trovarlo. Le ricerche sono andate avanti tutta la notte.

“Una tragedia senza senso che spezza in due il cuore di tutti noi”: scrive su Facebook il sindaco di Bernalda, Domenico Tataranno, che fin sa subito aveva partecipato alle ricerche. “E’ stata una sfortuna immensa. In questo momento, già tragico per l’emergenza coronavirus, siamo tutti increduli e solo in un secondo momento valuterò la possibilità di proclamare il lutto cittadino”, ha concluso il primo cittadino.

