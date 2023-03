Maternità surrogata, Roccella: “Gay possono essere ottimi genitori ma no a mercato”

(Adnkronos) – ”Sono convinta che i genitori omosessuali possono essere ottimi genitori. Il punto non è questo. Il problema è come è arrivato quel figlio lì… E il fatto che genitori dello stesso sesso, uomini in particolare, devono ricorrere a certe pratiche, in particolare all’utero in affitto”. Lo ha detto il ministro della Famiglia, Eugenia Roccella, ospite di Zona Bianca su Retequattro, rispondendo a domande sul tema della maternità surrogata.

“Oggi si parla dei bambini per non parlare dell’utero in affitto. In realtà già oggi è reato l’utero in affitto e lo è anche la propaganda dell’utero in affitto ma non sono mai stati perseguiti. Così si va all’estero dove si affitta l’utero di una donna povera, tornando poi in Italia e chiedendo la trascrizione automatica del bambino”, dice.

Sono oltre 250 le coppie che ogni anno optano per la maternità surrogata. ”Ora hanno la sicurezza di non essere perseguite -ha sottolineato Roccella- ma ci dovrebbe essere più consapevolezza di cosa si va a fare sfruttando una donna bisognosa. E’ una questione di mercato, basta guardare su Internet per vedere di cosa si tratta…”.