Matrimonio a Prima Vista 2020: quando inizia, data, orario, anticipazioni e numero puntate

Matrimonio a Prima Vista 2020 sta già attirando un fiume di attese da parte dei tanti fan: infatti stanno per finire le riprese del celebre programma del canale Real Time. Un format molto amato, seguito, anche con vero pathos da parte del pubblico, che spesso fa il tifo per le ‘coppie‘, o le rigetta, e investe in termini di tempo e di pronostici sulla loro ‘durata’. Ma quando potremo vedere Matrimonio a Prima Vista 2020 su Real Time?

L’attesa, in questo contesto, è particolare e più elevata dal momento che molti aspetti sono cambiati a causa del Covid-19.

Matrimonio a Prima vista, come sappiamo, rappresenta uno dei punti di forza di Real Time e, come qualcuno afferma, un format ‘fortissimo’ in grado di accaparrarsi una fetta di pubblico sempre più ampia.

Ma andiamo a scoprire tutto: quando inizia Matrimonio a Prima Vista 2020 su Real Time? Abbiamo una data, un orario? Ecco tutte le anticipazioni su contenuti, novità, numero delle puntate e conferme sul format.

Matrimonio a Prima Vista 2020: cos’è, regolamento, 3 coppie, 3 esperti, quando vederlo, novità

Il tema è sempre quello: un matrimonio tra persone che si vedono per la prima volta, un format che va in onda su Real Time, ricalcando una idea originale danese che ha fatto boom praticamente ovunque e che fa delle nozze a sorpresa il must del programma. In cosa consiste Matrimonio a Prima Vista? In pratica, in questo: 6 persone, divise in 3 coppie, si vedono per la prima volta il giorno della cerimonia delle loro nozze. Verranno seguiti e ‘documentati’ con le telecamere per le cinque settimane successive al termine delle quali potranno decidere se continuare il loro percorso di vita insieme o divorziare e dire stop all’esperimento.

Tra i punti saldi del programma c’è la presenza di tre esperti che hanno scovato le coppie e le seguiranno nell’iter che li vede protagonisti: la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini.

Matrimonio a Prima Vista 2020: nuove regole post covid-19

Le regole imposte dal Covid19 hanno riguardato anche questa trasmissione che si è dovuta adeguare a diverse norme. Presenti al matrimonio, oltre ai due protagonisti principali di ogni puntata, solo due testimoni e un officiante. Tutto condito da mascherine e disinfettante. Di conseguenza si presume che anche le cerimonie saranno in tono minore. Le 5 settimane di conoscenza poi, che di solito prevedevano una vacanza in luoghi esotici, prevedono, in questa stagione il viaggio di nozze in Italia. Del resto, questo, sembra andare in scia delle direttive del governo che per incentivare il turismo italiano ha varato, per il 2020, il famoso bonus vacanza. Quando alla sicurezza, gli sposi potranno essere certi della propria incolumità dal momento che, prima della trasmissione, verrà eseguito ad entrambi un tampone per evitare eventuali contagi.

Il tutto, condito da un importante battage pubblicitario e da un investimento in termini di energie non indifferenti. Del resto stiamo di fatto parlando di uno dei programmi di maggior successo dell’intero palinsesto di Real Time, il canale che forse più rappresenta gli snodi di crescita e di conquista di mercato da parte del network Discovery.

Matrimonio a Prima Vista 2020: quando va in onda, data, orario, canale e dove guardare le repliche, streaming e canali social

Matrimonio a prima vista 2020 è dunque in piena lavorazione ma l’attesa sta per finire: le nuove attese puntate andranno in onda a settembre. Il pubblico è oltremodo curioso di sapere se questa stagione seguirà il successo delle precedenti, se le coppie reggeranno, e se il protocollo anti – coronavirus influenzerà in modo particolare il percorso dei protagonisti. Inoltre, dal punto di vista social è possibile seguire Matrimonio a Prima vista 2020 anche tramite le sue pagine Facebook, Instagram e Twitter.

