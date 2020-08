Matrimonio a Prima Vista, oggi 22 agosto 2020: cos’è,  orario, canale quando vederlo, novità, repliche, streaming

Matrimonio a Prima Vista riappare in tv quest’oggi 22 agosto 2020 con un nuovo doppio episodio. Pertanto, anche oggi si potrà vedere il celebre format tramite due puntate, in onda su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. Ma di cosa parla il programma? Come si evince, di un programma che racconta della scelta di due persone di sposarsi senza mai essersi incontrate.

Matrimonio a Prima vista è uno dei format che sta crescendo da tempo in termini di fan, e potenziando il canale tematico Real Time: il programma del canale Real Time è famoso per narrare le ‘nozze’ tra perfetti sconosciuti. Anche oggi, 22 agosto 2020 nel ‘formato americano’, Matrimonio a prima vista prova a emozionare sciorinando tutti i dettagli su coppie e matrimoni.

Ma cosa vedremo su Matrimonio a Prima Vista? Oggi 22 agosto quali sono gli episodi e dove è possibile vedere repliche e streaming? Andiamo a chiarire tutti questi aspetti.

Matrimonio a Prima Vista USA, oggi 22 agosto 2020: a che ora, coppie, esperti

Matrimonio a Prima Vista USA torna oggi 22 agosto su Real Time in prima serata. Oggi vedremo, in prime time, ben due episodi. Sono le repliche dei già noti episodio 5 e 6 della serie Made in Usa. Come andrà la storia delle coppie?

16:15 Matrimonio a prima vista Ep.5

Tornati dal viaggio di nozze, uomini e donne si incontrano separatamente per confrontarsi sulle loro relazioni. Tra consigli, sogni e aspettative ogni sposo analizza il proprio matrimonio.

17:25 Matrimonio a prima vista – Ep.6

Le vite di coppia proseguono tra alti e bassi. Dopo un mese dal matrimonio, le tre coppie si incontrano in un resort in Friuli dove passeranno insieme due intense giornate.