Matrimonio a Prima Vista USA, oggi 15 Luglio 2020: Episodio 1 e 2, cos’è,  orario, canale quando vederlo, novità, repliche, streaming

Matrimonio a Prima Vista USA è uno dei prodotti che in questi giorni sta attirando tanti fan sul canale tematico Real Time: come sappiamo, il programma del canale Real Time è diventato celebre per il tema raccontato e per le evoluzioni tramite cui le famigerate ‘nozze’ vanno in porto. Si tratta di un format che attira il pubblico, proprio perchè ci si getta nell’immaginario di matrimoni tra persone sconosciute. Anche oggi, 15 Luglio 2020 nel ‘formato americano’, Matrimonio a prima vista va in onda nella sua versione USA e promette molti brividi di emozione.

Che cosa vedremo, e a che ora, e qual è il canale di riferimento per ammirare le evoluzioni di Matrimonio a Prima Vista? Oggi 15 Luglio 2020 quali sono gli episodi e dove è possibile vedere repliche e streaming? Andiamo a chiarire tutti questi aspetti.

Matrimonio a Prima Vista USA, oggi 15 Luglio 2020: Episodio 1 e 2, a che ora, coppie, esperti

Con i fan che si immedesimano con le ‘coppie‘, Matrimonio a Prima Vista USA torna oggi 15 Luglio su Real Time in prima serata. Oggi vedremo, in prime time, ben due episodi. Sono esattamente l’episodio 1 e 2 della serie Made in Usa. Chi saranno i protagonisti, quali le coppie? E come andrà?

Ecco il quadro su orari e episodi oggi di Matrimonio a prima vista USA:

21:20 Matrimonio a prima vista USA – Ep.1

22:15 Matrimonio a prima vista USA – Ep.2

Matrimonio a Prima vista, come noto, è uno dei punti di maggior appeal in termini di share per Real Time. Il leitmotiv ovviamente anche nella versione Usa è sempre il solito: un matrimonio tra persone che si conoscono per la prima volta. In poche parole, 3 coppie, si incontrano per la prima volta il giorno della cerimonia delle loro nozze. Saranno pedinati dalle telecamere per le varie settimane al termine delle quali dovranno decidere se continuare il loro matrimonio o divorziare e dire addio all’esperimento.

Matrimonio a Prima Vista 2020: quando va in onda, data, orario, canale e dove guardare le repliche, streaming e canali social

Matrimonio a prima vista 2020 nella sua versione italiana invece è in lavorazione e le attese puntate dovrebbero andare in onda a settembre. Le puntate ovviamente avranno delle precise repliche e potranno essere viste sulla piattaforma Dplay, in modalità streaming, come ogni altro programma del circuito Real Time – Discovery. Inoltre, dal punto di vista social è possibile seguire Matrimonio a Prima vista 2020 anche tramite le sue pagine Facebook, Instagram e Twitter.

