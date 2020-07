Matrimonio Elettra Lamborghini: cambiano data e location

Cambiano data e luogo ma il matrimonio si farà, in barba al coronavirus. Elettra Lamborghini si sposerà tra poche settimane, non il 6 settembre come inizialmente previsto però, ma a fine mese. Comunque nel 2020, come ha fortemente voluto la showgirl a differenza di molti altri colleghi che hanno deciso di aspettare tempi più tranquilli.

Elettra Lamborghini è una delle donne dello spettacolo più in vista degli ultimi anni. La sua carriera, favorita dal cognome importante ma consolidata con bravura e simpatia, ha accelerato negli ultimi anni, prima con alcune partecipazioni in Tv, poi addirittura come cantante a Sanremo. Un successo totale che ora confermano la bella 27enne come una delle più apprezzate.

Chi è Afrojack, futuro marito di Elettra

Non solo la data: Elettra Lamborghini ha dovuto cambiare anche location per il suo matrimonio. Non si farà più sul Lago di Garda, come fortemente voluto dalla ragazza, ma in un’altra location attualmente ignota. Forse Bologna? Papà Tonino ne sarebbe felice, ma ancora non c’è stata nessuna dichiarazione in merito, così come sulla visibilità dell’evento, che potrebbe essere mandato in onda su Verissimo.

Senza dubbio Elettra Lamborghini e il suo Afrojack renderanno noti gli ultimi dettagli prima di convolare a nozze. D’altronde manca sempre meno all’evento. E se la Lamborghini non ha bisogno di presentazioni in Italia è meno conosciuto il suo futuro marito. Afrojack è un Dj e produttore olandese di 33 anni conosciuto nel 2018 grazie ad amici comuni.