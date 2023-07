Mattarella: ’30 fa il piano della mafia fu sconfitto’

Mattarella: ‘Trent’anni fa il piano eversivo della mafia fu sconfitto’: così si è espresso il Capo dello Stato parlando della stagione del 1993 e degli attentati a Milano e Roma. ‘Tentarono di minacciare e piegare lo Stato democratico‘.

“Ricorrono trent’anni da quella notte, tra il 27 e il 28 luglio del 1993, in cui la mafia effettuò gli attentati in via Palestro a Milano e davanti alle Basiliche romane di San Giovanni in Laterano e di San Giorgio al Velabro. Si è trattato di una sfida alla nostra convivenza civile, di un tentativo di minacciare e piegare lo Stato democratico, costringerlo ad allentare l’azione di contrasto al crimine e il rigore delle sanzioni penali. Fu un piano eversivo che è stato sconfitto.” : queste le parole affermate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"A Milano fu una strage. Persero la vita i Vigili del fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, l'Agente di Polizia municipale Alessandro Ferrari, il cittadino del Marocco Moussafir Driss. Tanti i feriti sia nel Capoluogo lombardo sia a Roma. Alle vittime innocenti dello stragismo mafioso va il deferente pensiero della Repubblica, mentre rivolgo ai loro familiari sentimenti di intensa solidarietà e vicinanza". ha continuato poi ancora il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.