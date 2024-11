Mattarella a Musk: “Italia sa badare a se stessa”

(Adnkronos) – “L’Italia è un grande Paese democratico e devo ribadire, con le parole adoperate in altra occasione, il 7 ottobre 2022, che ‘sa badare a sé stessa nel rispetto della sua Costituzione'”. Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in una dichiarazione in cui replica alle parole sui giudici italiani pronunciate da Elon Musk in relazione alle decisioni dei magistrati che si sono espressi sui trattenimenti dei migranti in Albania (“Questi giudici se ne devono andare”).

“Chiunque, particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato, deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni”, aggiunge il Capo dello Stato. Musk, come ha annunciato il neo eletto presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nella nuova amministrazione americana guiderà il Department of Government Efficiency (DOGE) che avrà il compito di razionalizzare la macchina pubblica americana, snellire la burocrazia e ridurre gli sprechi.

Musk, intanto, si esprime nuovamente con un altro post in risposta a un follower che sottolinea come, in base a una decisione dei magistrati, “al governo di Giorgia Meloni in Italia non sarà consentito espellere gli immigrati clandestini”. Il numero 1 di X, Tesla e Space X: “Questo è inaccettabile. Il popolo italiano vive in democrazia, prende le decisioni un’autocrazia non eletta?”.