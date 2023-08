Mattarella a Torre Pellice. Minuto di raccoglimento per la morte dei cinque lavoratori

Il presidente Sergio Mattarella è arrivato questa mattina a Torre Pellice per partecipare ad un evento organizzato dal Comune per ricordare Altiero Spinelli. Prima di iniziare con il suo intervento sul tema, ha cominciato il discorso ricordando l’incidente ferroviario di Brandizzo.

“Ringrazio il sindaco di Torre Pellice per aver invitato tutti i presenti a un minuto di raccoglimento per il dolore per la morte dei cinque lavoratori di questa notte – ha detto il capo dello Stato – Tutti abbiamo pensato come morire sul lavoro sia un oltraggio ai valori della convivenza. Grazie sindaco per questa iniziativa che richiama quanto sia importante la tutela del lavoro e della sua sicurezza.”

La visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stata organizzata in occasione delle celebrazioni per l’80esimo anniversario della prima conferenza pubblica dedicata al Manifesto federalista europeo dove Spinelli era uno tra i protagonisti. L’accoglienza del capo dello Stato è avvenuta con il sindaco, Marco Cogno, il sindaco della Città metropolitana di Torino, Stefano Lo Russo, e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.