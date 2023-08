Mattarella, focus sull’Alluvione Emilia Romagna

Al Meeting di Rimini Mattarella si è voluto soffermare anche sull’alluvione in Emilia Romagna, che “ha lasciato ferite profonde. I cittadini della Romagna – e i loro sindaci – non vanno lasciati soli – ha scandito – La ripartenza delle comunità e, con esse, di ogni loro attività, è una priorità, non soltanto per chi vive qui, ma per l’intera Italia”.

Mattarella, al suo arrivo alla fiera di Rimini, è stato salutato dalla folla, che ritmava a gran voce Pre-si-den-te. Ad accogliere il presidente il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, la vice sindaca di Rimini Chiara Bellini (il sindaco si trova in questo momento all’estero), il prefetto Rosa Maria Padovano e Bernard Scholz presidente del meeting di Rimini.