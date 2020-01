Mattarella: “La Shoah è un monito perenne e lezione universale”

Nel corso della celebrazione della ‘Giornata della Memoria, a 75 anni dalla liberazione del campo di Auschwitz’, che ha avuto luogo stamane al Quirinale, Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto ad affermare che “La Shoah, per il suo carattere unico e terribile, trascende la dimensione storica del suo tempo e diventa monito perenne e lezione universale”.

Quindi il Presidente ha poi tenuto a ribadire che il nostro Paese “è all’avanguardia nel contrasto al fenomeno odioso dell’antisemitismo” che, ha sottolineato non senza evidente disappunto, “purtroppo non scomparso, come abbiamo visto anche di recente, con l’ignobile scritta sul muro di una casa di Mondovì”, riferendosi all’increscioso episodio denunciato nei giorni scorsi..

Max