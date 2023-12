Il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato durante l’assemblea di Confagricoltura a Roma l’importanza che riveste il settore dell’agricoltura. “La rilevanza del ruolo del l’agricoltura – e la sua importanza per la ricostruzione dell’Italia e il rafforzamento della risorta democrazia – la riscontriamo da una semplice constatazione: la Costituzione della Repubblica Italiana è l’unica del suo tempo a dedicare un articolo espressamente al settore primario e alle condizioni necessarie per promuoverne lo sviluppo. Neppure dalle Costituzioni precedenti era stata riservata analoga attenzione” come riporta Askanews.

All’interno della Costituzione italiana, all’art 44, viene espressamente fatto riferimento alle duplici finalità dell’agricoltura: “conseguire il razionale sfruttamento del suolo” e stabilire “equi rapporti sociali”. Infatti il presidente Mattarella spiega che è una “Scelta politica di grande portata, dunque, quella di introdurre il tema agricolo nella nostra Costituzione – consacrandone il valore essenziale nell’Italia del dopoguerra e per quella del futuro – sul duplice versante della promozione della produzione e della questione sociale”.

Aggiunge infine che “con la Costituzione – grande progetto di trasformazione – e la scelta europea, abbiamo contribuito a cambiare il destino di un ambito fondamentale della società. L’agricoltura, da problema, da elemento di arretratezza, è divenuta sinonimo di opportunità e di benessere”.

Modernità è la parola chiave di questa parte del discorso perché “Più – e meglio – di altri comparti economici, ha saputo disseminare modernità, uscendo da un’attività di mera sussistenza, di autoconsumo autarchico, per creare valore, divenendo vettore di internazionalizzazione dell’economia.”