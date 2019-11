Mattarella: “Mai più muri per un Europa più libera”

“Un simbolo opprimente della divisione d’Europa”, così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito il muro di Berlino, di cui proprio oggi decorre il trentennale del suo abbattimento. Per ricordare lo storico giorno Mattarella ha inviato un messaggio di speranza: “”L’Europa senza più muri di divisione e di odio è una grande opportunità per consentire ai suoi cittadini di essere padroni del proprio destino e di metterlo a confronto, in un dialogo di pace, con le aspirazioni dei popoli e delle culture di altri continenti”.

“9 novembre 1989 l’alba della libertà”

Ha poi continuato il presidente della Repubblica: “L’Europa libera da barriere e totalitarismi può dare al mondo divenuto multipolare un contributo quanto mai prezioso, e per far questo deve essere capace di un nuovo slancio. Il Muro di Berlino è stato per quasi un trentennio il simbolo opprimente della divisione dell’Europa e della costrizione per milioni di suoi cittadini.

Un grande vento di speranza lo ha abbattuto il 9 novembre 1989, facendo di questa giornata un’alba di libertà e l’avvio di un nuovo percorso storico per la Germania, per tutto il continente, per il mondo intero. La fine della Guerra Fredda e la riunificazione tedesca. Le immagini delle migliaia di giovani che demoliscono quel muro di incomunicabilità e di negazione dei diritti sono la rappresentazione di un’Europa dalle potenzialità enormemente accresciute, che sta a noi tutti sviluppare e non tradire. Questo giorno non può che richiamarci al coraggio delle scelte, alla responsabilità e all’impegno”, ha concluso Matttarella.