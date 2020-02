Mattarella premia quanti distintisi eroicamente “Per il bene comune”

Una cerimonia toccante quella che ha avuto luogo stamane al Quirinale, dove il Presidente della Repubblica ha conferito la prestigiosa onorificenza al Merito della Repubblica italiana.

Per l’occasione sono stati premiati ben 32 cittadini i quali, si sono distinti ‘per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel soccorso, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità, per le attività in favore della coesione sociale, dell’integrazione, della ricerca e della tutela dell’ambiente‘.

“Perché ironizzare sui buoni sentimenti?”

Al termine Mattarella ha pronunciato un interessante discorso, nel corso del quale durante un passaggio ha sottolineato: “Talvolta leggo e ascolto alcune considerazioni piene di ironia nei confronti dei cosiddetti buoni sentimenti: va forse ripetuto con garbo ma con chiarezza che preoccuparsi del bene comune, preoccuparsi degli altri non è un’espressione buonista, da libro ‘Cuore’, è piuttosto l’esser consapevoli che la convivenza è questione comune”.

Max