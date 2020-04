Mattarella rassicura gli italiani: “E’ un periodo travagliato, ma insieme lo supereremo”

Da attento osservatore della società quale è, ed atteso testimone delle notevoli difficoltà economiche nelle quali versa il ‘suo’ Sud (dove si teme per la tenuta sociale), stamane il Presidente della Repubblica ha deciso di rivolgersi nuovamente agli italiani, per dar loro speranza e certezza perché, assicura, “E’ un periodo travagliato, ma insieme lo supereremo”.

Il Quirinale: “In tantissimi scrivono al Presidente”

Come ha poi infatti reso noto un comunicato emesso dal Quirinale, ”Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in questo periodo di grave emergenza Covid-19 riceve quotidianamente numerosa corrispondenza, soprattutto via e-mail, da parte di singoli cittadini, di sindaci, di associazioni, nella quale si esprimono considerazioni, preoccupazioni, suggerimenti, proposte, rilievi critici. Il Presidente della Repubblica, nell’impossibilità di rispondere personalmente a tutti coloro che a lui si rivolgono – prosegue la note del Colle – li ringrazia molto ed esprime a ciascuno la sua personale vicinanza in questo periodo cosi travagliato della storia della nostra Repubblica, nella certezza che supereremo, assieme, questo difficile momento”.

Max