Matteo Renzi stasera a Porta a Porta: ore 23:25 su Rai Uno

Questa sera Matteo Renzi sarà ospite di Bruno Vespa nella puntata di Porta a Porta. L’appuntamento è previsto per le ore 23:25 su Rai Uno.

L’ormai ex dem ha confermato la propria partecipazione alla nota trasmissione in seconda serata: l’ex premier risponderà, verosimilmente, su Rai Uno, a tutte le possibili domande circa il suo addio al Partito Democratico.

Nelle scorse ore, Renzi ha comunque fatto chiaramente capire le sue motivazioni. “Quello che mi spinge a lasciare è la mancanza di una visione sul futuro“, ha detto Matteo Renzi nel confermare il suo addio dai dem.

Renzi ha definito l’attuale Pd come “un insieme di correnti“, e ha detto che “i parlamentari che mi seguiranno saranno una trentina, più o meno. Non dico che c’e’ un numero chiuso, ma quasi”, afferma.

Probabilmente nel salotto di Vespa di Porta a Porta si parlerà anche dei gruppi in costruzione.

“I gruppi autonomi nasceranno già questa settimana. E saranno un bene per tutti: Zingaretti non avrà più l’alibi di dire che non controlla i gruppi Pd perche’ saranno ‘derenzizzati'”, ha specificato l’ex segretario dem.